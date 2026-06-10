Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 13 al 19 giugno l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo ancora una volta Sahika, pronta a distruggere il matrimonio tra Ender e suo fratello Kaya. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 13 al 19 giugno. In uno sfondo che vede molti protagonisti impegnati nei preparativi di matrimonio tra Lila e Yigit, le tensioni tra Ender e Sahika si fanno ancor più evidenti. Le due donne – già in conflitto da tempo – inaspriscono i loro rapporti, dando vita a conflitti, rivalità, accuse e mosse strategiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 13 al 19 giugno 2026: Sahika vuole allontanare Kaya da Ender

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