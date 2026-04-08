Forbidden Fruit anticipazioni 8 aprile | Ender e Kaya si sposano Sahika ricatta Ender

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in programmazione l’8 aprile, si assisterà al matrimonio tra Ender e Kaya. Nel frattempo, Sahika continuerà a ricattare Ender, creando tensione tra i personaggi principali. La puntata mostrerà anche altre vicende legate alle relazioni e ai conflitti tra i protagonisti, mantenendo alta la suspense fino alla fine.

Tutto quello che succederà nella nuova puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Canale 5 È arrivato il giorno del matrimonio tra Kaya ed Ender, la quale verrà presto ricattata dalla terribile Sahika che, con un video compromettente di Yigit in suo possesso, non esiterà un istante a minacciarla. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà negli episodi di mercoledì 8 aprile, in onda su Canale 5 alle 14.10 e In prima serata, dato che il doppio appuntamento della dizi ha cambiato collocazione dal giovedì al mercoledì. Forbidden Fruit, anticipazioni 7 aprile: Ender scopre che Nadir e Yigit si conoscono Anticipazioni 8 aprile, puntata pomeridiana: Ender e Kaya si sposano Ender e Kaya si sposano; . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Forbidden Fruit, anticipazioni dal 5 all’11 aprile 2026: Ender e Kaya cedono alla richiesta di Yi?it e si sposano© Fox TurchiaFiori d’arancio in arrivo nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, anche se l’atmosfera sarà tutt’altro che romantica.

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«Lila, ti prego, non farmi fare stupidaggini!» Un altro emozionante capitolo di Forbidden Fruit è alle porte e le tensioni sono alle stelle. Yigit si troverà coinvolto in una rissa a causa di Lila e la situazione si farà incandescente! La vendetta di Ender nei confr - facebook.com facebook