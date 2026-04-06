Da lunedì 13 a sabato 18 aprile 2026, su Canale 5 va in onda una nuova settimana di Forbidden Fruit 3, la soap turca che continua a coinvolgere il pubblico con storie di intrighi, gelosie e situazioni imprevedibili. In questa fase, i personaggi principali si troveranno a dover collaborare di nuovo, in particolare Ender e Yildiz, che uniranno le forze contro Sahika. Le puntate promettono colpi di scena e tensioni sempre più intense.

La nuova settimana di Forbidden Fruit 3, in onda su Canale 5 dal 13 al 18 aprile, si preannuncia ricca di intrighi, gelosie e situazioni al limite dell’assurdo, come solo la soap turca sa regalare. Ender e Yildiz tornano a unire le forze per smascherare un’alleata scomoda, mentre Halit si ritrova coinvolto in una serie di eventi che rischiano di far esplodere nuovi conflitti familiari. Nel frattempo, Lila e Yigit vivono un momento romantico che viene bruscamente interrotto, e un errore di Zehra scatena il panico. Ma cosa spinge Ender e Yildiz a collaborare di nuovo? Perché Halit finisce in commissariato? E chi ha inviato a Yildiz le foto compromettenti di Halit e Leyla? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 13 al 18 aprile 2026: Ender e Yildiz di nuovo alleate contro Sahika

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