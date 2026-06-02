I Fondi di Coesione europei sono destinati a finanziare progetti in Lombardia e Umbria, ma alcuni sono a rischio. L’Italia ha chiesto una deroga al patto di stabilità per utilizzare questi fondi per sostenere famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica, causata dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La richiesta è stata presentata nel tentativo di trovare risorse aggiuntive per far fronte alle difficoltà economiche legate all’aumento dei costi energetici.

Roma, 2 giugno 2026 – L’Italia avrebbe voluto una deroga del patto di stabilità per poter usare soldi per aiutare famiglie e imprese davanti alla crisi energetica scatenata dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Insomma usare soldi senza incidere sul rapporto deficitPil che l’Italia si è impegnata a portare sotto il 3% per evitare sanzioni e limitazioni alla spesa pubblica. Ma l’Unine Europea, come proposto dal Commissario europeo alle politiche regionali, Raffaele Fitto, sembra per ora concedere solamente la possibilità di dirottare i soldi dei Fondi di Coesione europei. I fondi di coesione sono uno degli strumenti centrali dell’Unione europea per ridurre i divari territoriali, economici e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come vengono usati i Fondi di Coesione europei per la crisi energetica. Dalla Lombardia all’Umbria ecco i progetti a rischio

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