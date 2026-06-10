Fondation Grand Paradis | Michel Martinet guida il futuro del territorio

Michel Martinet sarà a capo del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondation Grand Paradis per i prossimi cinque anni. La sua nomina segna un passaggio importante nella gestione della fondazione. Si prevede che integrerà la tutela ambientale con lo sviluppo economico del territorio, senza ulteriori dettagli sul metodo. La scelta di Martinet rappresenta un cambio di direzione per la gestione del patrimonio naturale e delle attività economiche locali.

Chi guiderà il nuovo Consiglio di Amministrazione per i prossimi cinque anni?. Come integrerà Martinet la tutela ambientale con lo sviluppo economico locale?. Quali rappresentanti dei singoli comuni parteciperanno alle decisioni della Fondazione?. Perché la nuova gestione punta a unire i vari enti locali?.? In Breve Martinet è stato sindaco di Gressan dal 2010 al 2025. Mauro Durbano e Marlène Domaine entrano nel nuovo CDA. Rappresentanti locali includono Jean Uroni, Denis Giovanni Truc e Jacques Buillet. Il mandato del nuovo consiglio di amministrazione durerà cinque anni. Michel Martinet assume la presidenza della Fondation Grand Paradis con un mandato focalizzato sulla tutela e lo sviluppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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