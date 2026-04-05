Nel mondo dei videogiochi di calcio, un nuovo oggetto speciale dedicato a un ex difensore dei Galácticos è al centro dell’attenzione. La scheda del Míchel Salgado Trophy Titans mostra una difesa valutata 90 e un fisico 91, rendendolo un elemento interessante per la costruzione della squadra. Questa versione del giocatore si distingue per caratteristiche che vanno oltre la semplice velocità, con capacità di contrasto e forza elevate.

Salgado non è il solito terzino tutto velocità e cross. È un difensore d’area prestato alla fascia, capace di annullare anche le ali più fisiche grazie a statistiche di forza e contrasto che farebbero invidia a molti difensori centrali. Analisi della Carta: La Roccia di Madrid. OVR: 91 (TD).. Fisico (91) & Difesa (90): Sono i dati che saltano all’occhio. Salgado è quasi impossibile da spostare e la sua capacità di recupero palla nell’uno contro uno è ai vertici della categoria.. Velocità (88) & Dribbling (86): Nonostante la stazza fisica, ha la rapidità necessaria per stare dietro ai vari William Gomes RTTF o Boga POTM.. Passaggio (86): Un valore eccellente che gli permette di uscire palla al piede con precisione millimetrica. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Míchel Salgado Trophy Titans: difesa 90 e fisico 91! La guida alla SBC del terzino dei Galácticos

FC 26 – Ramires Eroe Trophy Titans: velocità 90 e polmoni d’acciaio! La guida alla SBC del centrocampista totaleRamires è sempre stato il prototipo del giocatore “buggato”: veloce, agile e difensivamente impeccabile.

FC 26 Hazard Eroe Trophy Titans: velocità 94 e dribbling 92! Torna il re della Premier con una SBC da 90 OVREden Hazard riceve una carta da 89 OVR (ma con statistiche da top player assoluto) che si candida a diventare l’incubo di ogni terzino destro.