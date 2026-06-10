Un uomo si è presentato in caserma per rispettare un obbligo legato a misure restrittive, ma ha iniziato a colpire un carabiniere con pugni. La scena è stata ripresa da una telecamera e mostra un rapido scoppio di caos. Gli agenti sono intervenuti per bloccare l’individuo, che ha opposto resistenza. Nessuno è rimasto ferito gravemente durante l’episodio. La persona è stata successivamente portata in stato di fermo.

Doveva presentarsi in caserma per adempiere a un obbligo previsto dalle misure a cui era sottoposto, ma la situazione è degenerata nel giro di pochi istanti. Un giovane di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito un carabiniere all’ingresso della stazione dell’Arma. L’episodio, ripreso da un telefono cellulare e successivamente diffuso sui social network, mostra le fasi dell’aggressione e il successivo intervento dei militari. Il filmato ha rapidamente attirato l’attenzione online, mentre il giovane è finito in manette con le accuse di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Sull’accaduto sono intervenuti anche i rappresentanti sindacali dei carabinieri, che hanno espresso forte preoccupazione per quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Follia in caserma: pugni al carabiniere, scoppia il caos. Il video

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