Fiumicino torna la Festa della Trebbiatura a Isola Sacra | il programma

A Isola Sacra si tiene di nuovo la Festa della Trebbiatura. L’evento prevede dimostrazioni di mietitura con attrezzi tradizionali, esposizioni di prodotti locali e attività per bambini. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge agricoltori e associazioni del territorio. La giornata include anche momenti di musica e degustazioni di prodotti tipici. La festa si svolge durante tutto il giorno, con ingresso gratuito.

Fiumicino, 10 giugno 2026 – Tradizioni agricole, sapori del territorio e memoria storica. Torna a Fiumicino la Festa della Trebbiatura, giunta alla sua XIII edizione, in programma dal 25 al 28 giugno 2026, dalle 18 alle 24, negli spazi dell’ Associazione Agro di Isola Sacra, in via di Valle Sarca 36. La manifestazione propone un programma pensato per tutta la famiglia, con attività dedicate alla riscoperta della vita contadina, dell’agricoltura di un tempo e della storia del territorio. Al centro dell’evento ci saranno la trebbiatura tradizionale e manuale, gli stand enogastronomici, i trattori d’epoca, il mercatino artigianale e contadino, le visite culturali e le mostre fotografiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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