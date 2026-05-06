A Francavilla al Mare torna la festa della Madonna di Fatima | il programma
A Francavilla al Mare si svolgono i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima nelle contrade San Giovanni e Piattelli, con due giorni di eventi programmati per sabato 16 e domenica 17 maggio. L’iniziativa coinvolge attività religiose e momenti di intrattenimento popolare, attirando la partecipazione della comunità locale. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale che riunisce residenti e visitatori, mantenendo vivo il legame con le proprie radici.
Sabato 16 e domenica 17 maggio, a Francavilla al Mare, le contrade San Giovanni e Piattelli si animano per i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima,?un evento che unisce solennità religiosa e intrattenimento popolare, e che rappresenta un momento d'identità forte per il territorio.Nella.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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