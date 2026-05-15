Fiumicino assemblea pubblica a Isola Sacra Nuova | focus su sicurezza servizi e opere pubbliche

Il 15 maggio 2026 si è svolta un'assemblea pubblica nel quartiere di Isola Sacra Nuova, organizzata dal Comitato di Quartiere. L'incontro ha affrontato questioni legate alla sicurezza, ai servizi e alle opere pubbliche presenti nell'area. La discussione ha coinvolto residenti e rappresentanti locali, che hanno condiviso le proprie esperienze e segnalato alcune criticità. L'obiettivo dell'assemblea è stato quello di approfondire le problematiche del quartiere e di raccogliere proposte per il miglioramento delle condizioni di vita.

Fiumicino, 15 maggio 2026 – Un confronto pubblico sui principali temi che riguardano il quartiere. Il Comitato di Quartiere Isola Sacra Nuova ha organizzato per oggi, venerdì 15 maggio, un’assemblea pubblica dedicata alle criticità e alle prospettive del territorio. L’appuntamento è fissato alle 18.30, presso la sala parrocchiale di Santa Paola Frassinetti. I temi all’ordine del giorno. Al centro dell’incontro ci saranno diversi temi particolarmente sentiti dai residenti: sicurezza del territorio, servizi, criticità idrogeologiche, raccolta differenziata e sfalci, oltre alle opere pubbliche. L’assemblea sarà quindi un’occasione per fare il punto sulle esigenze del quartiere e per aprire un confronto diretto tra cittadini, Comitato e amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Terracina, Bilancio approvato: focus su viabilità, ambiente e opere pubblicheTerracina, 11 aprile 2026 – Il Consiglio Comunale di Terracina ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione...

Lavori in piazza della Repubblica: l'assemblea pubblica in comune su chiusura di via Gramsci e nuova viabilitàANCONA - La prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova Piazza della Repubblica richiede una riorganizzazione temporanea della...

Fiumicino, l’addio a Simona Bortoletto investita e uccisa a Isola SacraOggi alle 15 a Fiumicino si terranno i funerali di Simona Bortoletto, la giovane donna investita e uccisa nella zona di Isola Sacra poco meno di due settimane fa. La sua morte aveva provocato una ... rainews.it

Fiumicino, incendio in un cantiere nautico sul Tevere a Isola Sacra: in fiamme barche e alcuni depositi di attrezzatureNuovo incendio in un cantiere nautico sulle sponde del Tevere a Fiumicino. Dopo il rogo che giorni fa ha devastato un rimessaggio sul lato di Ostia, sabato le fiamme sono divampate in un cantiere ... roma.corriere.it