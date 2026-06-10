Fiumicino il sondaggio YouTrend premia Baccini | giudizio positivo per il 59% dei cittadini

Il 59% dei cittadini di Fiumicino esprime un giudizio positivo sull’amministrazione comunale, secondo un sondaggio di YouTrend. La rilevazione riguarda anche il piano aeroportuale e la quarta pista, e rappresenta un’immagine del rapporto tra i residenti e l’amministrazione locale.

Fiumicino, 10 giugno 2026 – Il sondaggio sul piano aeroportuale e sulla quarta pista ( leggi qui ) diventa anche una fotografia del rapporto tra i cittadini di Fiumicino e l’amministrazione comunale. La rilevazione realizzata da YouTrend per Aeroporti di Roma ha infatti chiesto ai residenti un giudizio sull’operato del sindaco Mario Baccini negli ultimi tre anni. Il risultato premia il primo cittadino: il 59% degli intervistati esprime una valutazione positiva, contro il 30% di giudizi negativi. Alla domanda “Lei, in generale, che giudizio dà dell’operato del Sindaco Mario Baccini?”, il 59% degli intervistati ha espresso un giudizio positivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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