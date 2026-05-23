Secondo un sondaggio Youtrend, il 73% dei cittadini residenti nel Comune di Fiumicino valuta in modo positivo il progetto di sviluppo dell'aeroporto, che prevede anche la realizzazione di una quarta pista. Tra i principali benefici attesi dal progetto, come riportato oggi da "Il Sole 24 Ore", i cittadini indicano soprattutto creazione di posti di lavoro, sviluppo economico e modernizzazione dell'aeroporto. Già oggi, secondo lo stesso sondaggio, quasi tre residenti su quattro (74%) valutano positivamente la presenza dell'aeroporto per quanto riguarda l'impatto su lavoro e occupazione, e il 64% per quanto riguarda la qualità della vita. Il sondaggio Youtrend per ADR è stato svolto tra il 2 e il 10 aprile 2026 su un campione di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aeroporto, ok a quarta pista per 73% dei residenti Comune di Fiumicino Sondaggio Youtrend, occupazione è il beneficio più atteso dallo sviluppo

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