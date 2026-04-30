Rottamazione estesa ai tributi locali | verso lo sconto su Imu Tari e multe Ecco cosa cambia per cittadini e Comuni

Una possibile estensione della procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe riguardare anche i tributi locali, come Imu, Tari e multe. Le autorità stanno considerando di ampliare le agevolazioni a debiti contratti con i Comuni, offrendo così ai cittadini la possibilità di ottenere sconti e facilitazioni anche in ambito municipale. Questa novità potrebbe influenzare il modo in cui vengono gestiti i pagamenti e le eventuali rateizzazioni.

La rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe presto allargare il proprio raggio d’azione fino a includere anche i debiti verso i Comuni. Una novità attesa da anni e ora più vicina a diventare realtà: l’ipotesi ha infatti ottenuto il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito dell’esame degli emendamenti al decreto fiscale attualmente all’attenzione della Commissione Bilancio del Senato. Il provvedimento dovrà essere approvato in via definitiva entro il 26 maggio e potrebbe segnare una svolta importante nel rapporto tra contribuenti ed enti locali. Un’estensione attesa da tempo. Il cuore della proposta è semplice: estendere il modello già utilizzato per la rottamazione delle cartelle gestite dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione anche ai crediti dei Comuni.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rottamazione estesa ai tributi locali: verso lo sconto su Imu, Tari e multe. Ecco cosa cambia per cittadini e Comuni Notizie correlate Il Consiglio comunale dice sì alla rottamazione dei tributi locali: via libera a Imu, Tari e Tosap senza sanzioni né interessiDue atti votati all’unanimità aprono alla definizione agevolata anche per le cartelle già iscritte a ruolo. Rottamazione dei tributi locali: come funzionerà lo stralcio di multe e interessi secondo il nuovo pianoLa commissione Bilancio accelera sulla rottamazione dei tributi locali e arrivano novità sulle modalità e sui tempi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Debiti, ipotesi rottamazione cartelle anche per Imu, Tari e multe; Rottamazione locale: ok del MEF; Comune Agrigento: presentazione piattaforma telematica per la gestione della rottamazione fiscale; Condoni per tutti, ancora? La nuova rottamazione locale divide il Paese. IMU, TARI e multe: rottamazione tributi locali tra gli emendamenti al DL Fiscale 2026Emendamenti al Decreto Fiscale 2026 per sbloccare la rottamazione di IMU, TARI e sanzioni comunali: cosa prevedono. pmi.it Rottamazione cartelle anche per Imu, Tari e multe stradali: l'emendamento al Dl fiscaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Rottamazione cartelle anche per Imu, Tari e multe stradali: l'emendamento al Dl fiscale ... tg24.sky.it Da maggio 2026 la protezione IGP si estende a ceramica, tessile e artigianato: ecco le novità del decreto Mimit per la tutela estesa. Le sanzioni possono arrivare fino a 24 mila euro - facebook.com facebook