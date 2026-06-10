Fisco aumentano le disparità | tartassati i lavoratori dipendenti avvantaggiati gli autonomi

Le recenti misure fiscali adottate dal governo hanno portato a un aumento delle differenze tra lavoratori dipendenti e autonomi. I primi continuano a sostenere un carico fiscale più elevato, mentre i secondi beneficiano di agevolazioni e vantaggi fiscali. Questa situazione ha portato a una maggiore disparità tra le due categorie, senza cambiamenti significativi nelle aliquote o nelle detrazioni per i lavoratori dipendenti. La differenza si manifesta anche nelle modalità di tassazione e nelle opportunità di deduzione.

Gli interventi del governo Meloni hanno fatto aumentare le disparità, dal punto di vista fiscale, tra lavoratori autonomi e dipendenti. Complice, anche, un alto tasso di evasione proprio tra gli autonomi. La presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari, spiega come l’accresciuta progressività dell’Irpef, insieme “all’ampliamento dei regimi sostitutivi ad aliquota piatta” (ovvero la flat tax), abbia “accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito”. Così, spiega l’Upb, si allontana “l’obiettivo di graduale perseguimento dell’ equità orizzontale previsto dalla delega per la riforma fiscale”. Detto in parole più semplici, aumenta la disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e dipendenti, a sfavore di quest’ultimi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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