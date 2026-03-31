Negli ultimi anni, in Italia si è osservato un incremento delle diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), in linea con le tendenze globali. Tuttavia, persistono differenze nelle modalità di accesso alle cure e nelle risposte offerte alle persone con questa condizione. I dati ufficiali evidenziano un aumento delle segnalazioni, mentre le disparità nel sistema sanitario continuano a rappresentare una sfida.

AGI - Un aumento significativo delle diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) si è registrato in Italia negli ultimi anni, in linea con quanto osservato a livello internazionale. Secondo i dati più recenti dell' Istituto Superiore di Sanità, la prevalenza stimata si attesta intorno a 1 bambino su 77, con una maggiore incidenza nei maschi rispetto alle femmine, e riguarda circa 500.000 persone. È il quadro tracciato dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell' Adolescenza (SINPIA) e dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in vista della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, che si celebra il 2 aprile. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Aumentano le diagnosi di autismo, restano le disparità nelle cure

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