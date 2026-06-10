fischi contro il potere

Durante le cerimonie di laurea, gli studenti hanno rivolto fischi e cori contro i discorsi dei manager presenti. La protesta si è concentrata sull'esibizione pubblica di figure aziendali, mentre alcuni studenti si sono alzati in piedi e hanno espresso il loro dissenso con suoni e slogan. La scena si è svolta in modo pacifico, con alcuni presenti che hanno assistito senza intervenire. Nessun incidente è stato segnalato.

Immaginiamoci questa scena: sei negli Stati Uniti e stanno per consegnarti il diploma di laurea, in una di quelle cerimonie che hai visto un sacco di volte nelle serie tv o nei film. Per laurearti hai fatto un sacco di debiti (in media fra i venti e i trentamila dollari) che dovrai restituire lavorando per anni, mentre probabilmente farai altri debiti, a meno che tu non provenga da una famiglia ricca. Una persona più famosa, più vecchia e più ricca di te è stata invitata, come ogni anno, alla cerimonia di laurea: deve farti un discorso motivazionale. Fra i più celebri discorsi che hai ascoltato in passato ci sono quelli dello scrittore David Foster Wallace, della calciatrice Abby Wambach, del tennista Roger Federer, della giornalista Norah Ephron. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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