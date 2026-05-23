Capaci tensione a Palermo | fischi e urla contro il governo

A Palermo si sono registrati momenti di tensione durante una manifestazione, con fischi e urla rivolti ai ministri presenti. I partecipanti hanno espresso il proprio dissenso attraverso proteste rumorose, senza interruzioni ufficiali. Maria Falcone ha commentato pubblicamente per chiedere di evitare strumentalizzazioni politiche e di rispettare il carattere civile della manifestazione. La protesta si è svolta senza incidenti rilevanti.

? Domande chiave Perché i manifestanti hanno urlato contro i ministri presenti a Palermo?. Cosa ha dichiarato Maria Falcone per fermare le polemiche politiche?. Chi ha parlato degli armadi della vergogna durante il convegno?. Come si è divisa la piazza tra ricordo e protesta politica?.? In Breve Maria Falcone invita al raccoglimento evitando polemiche politiche durante la cerimonia in via Notarbartolo.. Salvatore Borsellino e Roberto Scarpinato partecipano al convegno sulla verità al Teatro Massimo.. Il corteo organizzato da Agende Rosse e Cgil attraversa le vie del centro di Palermo.. Giovani lettori dei nomi delle vittime di Capaci e via D'Amelio guidano la commemorazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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