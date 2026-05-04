Fischi e insulti contro il Torino durante la commemorazione di Superga | lo sfogo contro il presidente Cairo

Durante la cerimonia commemorativa di Superga, presenti numerosi tifosi hanno rivolto fischi e insulti al club e al suo presidente. Il corteo ha visto momenti di partecipazione emotiva, ma anche di forte protesta nei confronti della gestione societaria. La manifestazione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi partecipava con rispetto e chi esprimeva chiaramente il proprio dissenso. La tensione si è fatta sentire durante tutta la cerimonia, creando un clima di confronto acceso.

Devozione, commozione, orgoglio e tradizione hanno fatto il paio con il profondo dissenso nei confronti dei granata e della gestione societaria. "Rispetto per le nostre leggende, disprezzo per chi le offende".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate TS – Cairo, minacce e insulti pesantissimi. Cosa è successo a Masio, il comune di origine del presidente del Torino2026-03-10 13:53:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: TORINO – Il clima sempre di alta tensione attorno al... Torino fischiato a Superga, contestazione alla squadra nel ricordo del Grande Torino: assente CairoAkanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I nerazzurri confermano il pilastro difensivo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Milano insulti contro la Brigata ebraica, scortata fuori dal corteo del 25 aprile; Moutet serve da sotto due volte di fila: il pubblico impazzisce contro di lui; Milano: insulti choc a Brigata Ebraica nel corteo del 25 aprile; Insulti, divisioni, colpi di pistola: così hanno sfregiato la Festa della Liberazione. Cairo e i giocatori del Torino contestati anche a Superga: cosa è successoParte dei tifosi presenti alla 77ª commemorazione della Tragedia ha protestato contro i granata, reduci dal ko di Udine e prossimi a chiudere un deludente campionato ... tuttosport.com Squadra fischiata a Superga, poi il canto 'C'è solo il Grande Torino'Il Torino ha raggiunto Superga ed è stato accolto da fischi e insulti da parte dei tifosi. La squadra di D'Aversa è stata contestata nel piazzale davanti alla basilica di Superga nel giorno del 77/o a ... ansa.it Superga, durissima contestazione dei tifosi del Torino: fischi alla squadra e Cairo assente Si sono svolte le celebrazioni per ricordare il Grande Torino nel giorno del 77° anniversario, con i tifosi granata che hanno preso di mira società e giocatori. La cerimoni - facebook.com facebook Leao, ennesima rottura con i tifosi del Milan: fischi indirizzati al 10 anche a Reggio Emilia x.com