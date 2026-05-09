Taranto mozione M5S sugli impianti sportivi in vista dei Giochi del Mediterraneo

Un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione urgente rivolta al sindaco e alla giunta, chiedendo chiarimenti sullo stato e sul futuro delle strutture sportive della città in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. La proposta mira a ottenere risposte precise sulle infrastrutture, mentre si avvicina l’appuntamento con l’evento internazionale. La mozione riguarda le modalità di gestione e gli interventi necessari nelle strutture sportive locali.

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Tarantini Time Quotidiano Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, ha depositato una mozione urgente indirizzata al sindaco e alla giunta per chiarire il futuro delle infrastrutture sportive cittadine in vista dei XX Giochi del Mediterraneo. L’iniziativa punta a trasformare il piano di riqualificazione urbana in un’opportunità concreta per il rilancio sociale ed economico, evitando che le nuove strutture restino inutilizzate o creino difficoltà alle società sportive locali. Al centro dell’intervento anche le criticità legate al PalaMazzola, con un clima di incertezza che coinvolge diverse realtà sportive del territorio. In particolare, emergono preoccupazioni operative per l’utilizzo dell’impianto, come segnalato anche da recenti notizie relative alla Prisma Taranto Volley.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, mozione M5S sugli impianti sportivi in vista dei Giochi del Mediterraneo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Taranto, Vietri attacca sull’avviso per gli impianti dei Giochi del MediterraneoTarantini Time QuotidianoGiampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, commenta duramente la pubblicazione da parte del... Taranto, avviso pubblico per la gestione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo 2026Al completamento degli interventi attualmente in fase di esecuzione, il Comune di Taranto sarà chiamato a definire le modalità di gestione e... Tutti gli aggiornamenti Giochi Mediterraneo Taranto 2026, il 13 maggio l’evento dei ‘-100 giorni’Taranto 2026: il 13 maggio conferenza stampa per i -100 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Il Ministro Abodi e Massimo Ferrarese faranno il punto su cantieri, impianti e presenteranno le ... trmtv.it Giochi del Mediterraneo a Taranto, 8 campi al Centro Tennis Magna GreciaProcedono senza sosta gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture destinate ai Giochi del Mediterraneo, in calendario a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Tra le opere principali spicc ... trmtv.it