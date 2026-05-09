Scontro tra auto a Indicatore | tre feriti uno grave

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, si è verificato un incidente sulla Sr69 nella località Indicatore. Due automobili sono entrate in collisione, provocando il ferimento di tre persone. Uno dei feriti si trova in condizioni gravi. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, lungo la Sr69 in località Indicatore, dove due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento.L’allarme al 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 17. Sul posto sono intervenute l’auto infermierizzata Blsd.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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