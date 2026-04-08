Incidente in via Sampolo scontro fra due auto e uno scooter | tre feriti

Stamattina intorno alle otto, un incidente si è verificato in via Sampolo, vicino alla scuola Trieste. Due auto e uno scooter sono rimasti coinvolti nello scontro, che ha causato il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle condizioni dei feriti.

Un incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste. Tre i mezzi coinvolti nell'impatto: due auto e uno scooter. Ad avere la peggio un quarantenne che era in sella alla moto, condotto a Villa Sofia, ma anche due donne che erano alla guida delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Incidente a Torino Lesna: scontro fra due auto all'incrocio, tre feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Mattei e strada della Pronda a Torino. Incidente sulla Pontina, scontro fra quattro auto: tre feriti, tra cui due bambiniIl sinistro si è verificato all'altezza del territorio di Latina, al chilometro 78.