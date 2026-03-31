Opel Firenze Rocks 2026 come comprare i biglietti per Lenny Kravitz e Salmo il 12 giugno

È stata annunciata la data di Opel Firenze Rocks 2026, con il concerto di Lenny Kravitz e Salmo previsto per il 12 giugno alla Visarno Arena. L'evento segna la prima esibizione del rocker statunitense in questa location. Sono stati comunicati i dettagli su come acquistare i biglietti, disponibili tramite canali ufficiali. I biglietti sono in vendita già da ora.

L'edizione 2026 dell'Opel Firenze Rocks si preannuncia più infuocata che mai, con la Visarno Arena pronta ad accogliere, da venerdì 12 a domenica 14 giugno, migliaia di persone per tre giornate all'insegna del rock con tre star internazionali a dominare la lineup: Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Scopri e acquista i biglietti dei grandi eventi sportivi, e non solo, sulla nuova piattaforma Gazzetta Ticket. Dopo i Guns N' Roses, i Korn e i Green Day protagonisti dell'edizione 2025, ad aprire la settima edizione di Firenze Rocks sarà Lenny Kravitz, per la prima volta assoluta sul palco del festival fiorentino.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Opel Firenze Rocks 2026, come comprare i biglietti per Lenny Kravitz e Salmo il 12 giugno Articoli correlati Firenze Rocks 2026, The Sophs si aggiungono al cartellone il 12 giugnoLa lineup di Opel Firenze Rocks 2026 si arricchisce: i The Sophs, tra le realtà più interessanti della nuova scena musicale, saliranno sul palco... La WWE in Italia con cinque show tra maggio e giugno, quando e dove comprare i bigliettiIl 31 maggio, per la prima volta nella storia, si terrà in Italia un Premium Live Event della WWE, "Clash in Italy": appuntamento all'Inalpi Arena di... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Opel Title Sponsor Firenze Rocks Festival; Opel Firenze Rocks 2026 si arricchisce con i The Sophs; Opel accende il palco del Firenze Rocks e diventa Title Sponsor dell’edizione 2026; Da Lenny Kravitz ai The Cure: Opel accende Firenze Rocks 2026. Opel Firenze Rocks 2026: i The Sophs si aggiungono alla line-up del 12 giugnoL'Opel Firenze Rocks 2026 si prepara ad accogliere un nuovo, entusiasmante nome nella sua già ricca line-up: i The Sophs, band emergente di Los Angeles, faranno il loro debutto sul prestigioso palco d ... it.blastingnews.com THE SOPHS - La band americana il 12 giugno 2026 sarà sul palco al “OPEL FIRENZE ROCKS” in apertura ai live di Lenny Kravitz e Salmo #TheSophs #OpelFirenzeRocks x.com I The Sophs si uniscono alla lineup di Firenze Rocks: il 12 giugno saliranno sul palco di Opel Firenze Rocks, portando la loro energia grezza e imprevedibile prima di Lenny Kravitz e Salmo. Mescolando pop-punk, funk, blues ed emo con un’onestà senza filtri, - facebook.com facebook