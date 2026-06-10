A Firenze, il festival Re-Imagine Peace si svolge con la partecipazione di palestinesi e israeliani. L’evento si tiene nel centro cittadino e coinvolge artisti, attivisti e cittadini in attività e incontri dedicati alla pace. La manifestazione si estende per diversi giorni, con spettacoli, mostre e dibattiti pubblici. Sono presenti rappresentanti di entrambe le parti, che condividono idee e proposte per un futuro senza conflitti.

Firenze, 10 giugno 2026 – A Firenze torna il festival Re-Imagine Peace, che nel segno della pace e di un nuovo mondo possibile. Dal 10 al 12 luglio nuove luoghi della città diventano occasione di incontro per 40 artisti, musicisti, registi, chef e attivisti palestinesi e israeliani. “Veri eroi del nostro tempo. Persone le cui vite sono state segnate dal conflitto e dalla perdita, e che hanno scelto il dialogo al posto dell’odio, la speranza al posto della disperazione” dicono i direttori artistici, Noa (Achinoam Nini) & Mira Awad, Gil Dor and Tamar Tal Anati. Tutto è cominciato nel settembre 2024, quando Noa e Gil Dor sono stati invitati a esibirsi a Firenze e, lì, in prima fila al teatro Verdi, sedevano l’Imam, il Rabbino e l’Arcivescovo: fianco a fianco, in ascolto insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze diventa culla della pace grazie al festival che riunisce palestinesi e israeliani

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