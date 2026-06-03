Firenze si apre al contemporaneo | Secret Florence il festival che mette in dialogo luoghi della città e arte innovativa

L’undicesima edizione di ‘Secret Florence’ si svolge a Firenze il 3 giugno 2026, coinvolgendo spazi storici, cortili, cinema e architetture della città. Durante l’evento, sono in programma performance, installazioni e proiezioni di arte contemporanea. Le location storiche vengono utilizzate per esposizioni temporanee e interventi artistici, creando un dialogo tra luoghi e opere innovative. L’evento si svolge in diversi spazi urbani e culturali della città.

Firenze, 3 giugno 2026 - Spazi storici, luoghi urbani, cortili, cinema e architetture della città tornano a ospitare performance, installazioni e proiezioni con l’undicesima edizione di ‘Secret Florence’ 2026. Dal 9 giugno al 1 luglio, il festival di punta dell’ Estate Fiorentina propone un programma diffuso di eventi gratuiti che trasforma la città di Firenze in una rete di spazi attivi dedicati ai linguaggi contemporanei, tra musica, danza e arti performative. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Luoghi simbolo reinterpretati. “Secret Florence rappresenta uno dei progetti più originali e identitari dell’Estate Fiorentina, capace di mettere in dialogo il contemporaneo con il patrimonio storico e urbano della nostra città”, ha detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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