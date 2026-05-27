Lattexplus Festival 2026 | Firenze diventa un dancefloor culturale

Firenze ospiterà la nona edizione del Lattexplus Festival nel 2026, con tre eventi all'aperto alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale. La manifestazione si concentrerà sulla musica elettronica, le esibizioni dal vivo e la cultura dei club contemporanei. Il festival tornerà grazie al supporto dell’Estate Fiorentina, coinvolgendo artisti e pubblico in ambienti all'aperto.

Musica elettronica, live music e club culture contemporanea diventano protagoniste della nona edizione di Lattexplus Festival, che torna a Firenze con tre appuntamenti open air, realizzati con il sostegno dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, tra la Cavea del Teatro del Maggio Musicale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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