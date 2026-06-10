Un uomo travestito da ufficiale di polizia è stato arrestato a Ragusa per aver tentato di truffare un’anziana. Il truffatore ha presentato documenti falsi e ha simulato un’indagine, convincendo la vittima a fornire denaro e dati personali. La falsa identità e l’uso di tecniche di comunicazione credibili hanno contribuito a rendere la truffa più convincente. L’arresto è stato effettuato dopo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo prima che potesse portare a termine l’operazione.

Come ha fatto il truffatore a convincere la donna della verità?. Quali dettagli tecnici hanno reso credibile la falsa indagine?. Chi è il secondo complice coinvolto nel piano criminale?. Come è riuscita la vittima a sventare il furto in flagranza?.? In Breve Complice residente a Catania denunciato per concorso nel reato di truffa.. Truffatore ha usato una carta d'identità clonata riconducibile alla vittima.. L'allerta è scattata tramite la chiamata al numero di pubblica utilità 117.. L'arresto avviene a Ragusa durante la consegna di gioielli e denaro contante.. I finanziari di Belpasso arrestati a Ragusa: sventata la truffa ai danni di un’anziana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto ufficiale arrestato a Ragusa: sventata truffa ai danni di un’anziana

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