Dodici persone sono state arrestate tra Napoli e Caserta nell’ambito di un’operazione contro la banda del buco, un gruppo specializzato in furti tramite cunicoli sotterranei scavati in fogne o sotto gli edifici. La banda ha assaltato banche, uffici postali e gioiellerie, seminando il terrore nella zona. L’indagine ha portato all’arresto di presunti componenti del gruppo, considerati responsabili di diversi colpi messi a segno con metodi analoghi.

Dodici arresti tra Caserta e Napoli contro presunti componenti della cosiddetta “banda del buco”, gruppo specializzato in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie attraverso cunicoli sotterranei scavati nelle fogne o sotto i pavimenti degli edifici. È il risultato dell'operazione della Squadra Mobile della Polizia di Stato della Questura di Caserta, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di tutti italiani ritenuti coinvolti in una serie di colpi messi a segno nel Casertano e in altri tentativi falliti. Gli investigatori non escludono collegamenti con la spettacolare rapina compiuta il 16 aprile scorso al Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, quando un commando raggiunse il caveau passando attraverso la rete fognaria e tenne in ostaggio 25 persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Fine della corsa per la banda del buco che ha seminato il terrore a Napoli e Caserta

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