La banda del buco a Napoli? Chist so’ nummer | è già corsa al lotto

Da giovedì notte, centinaia di clienti si sono radunati davanti all’istituto bancario in Piazzale Medaglie D’Oro a Napoli, chiedendo notizie sulla propria cassaforte dopo un tentativo di furto. La polizia ha sequestrato numerose cassette di sicurezza, mentre le persone si sono ritrovate in lacrime e visibilmente agitata, attendendo aggiornamenti sulla loro merce. La rapina, attribuita a una banda nota come

Rabbia, disperazione e pianti. Sono centinaia i clienti che da giovedì notte stazionano davanti all’istituto bancario Credit Agricole in Piazzale Medaglie D’Oro all’Arenella a Napoli per sapere se tra le numerose cassette di sicurezza svaligiate dai ladri c’è anche la loro. Sono trascorse 24 ore dalla clamorosa rapina nell’istituto di credito partenopeo e le indagini svelano come il colpo di ieri mattina che ha tenuto in scacco per oltre sei ore le forze dell’ordine, compreso il reparto speciale del Gis dei carabinieri venuto in elicottero da Livorno, sia stato messo a segno da veri professionisti. L’azione criminale è stata scientifica, studiata nei minimi dettagli e nulla è stato lasciato al caso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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