Finale The Testaments | il sequel de Il racconto dell’ancella guarda al futuro di Gilead!

The Testaments, seguito diretto de Il racconto dell’ancella, chiude la stagione con il cameo di Margaret Atwood, il ritorno di June e nuove minacce per il regime di Gilead. Margaret Atwood sorprende i fan in The Testaments: il cameo che collega tutta la saga di Gilead L’universo narrativo di Gilead continua a espandersi e a conquistare il pubblico. Il finale della prima stagione di The Testaments ha infatti regalato ai fan uno dei momenti più emozionanti e simbolici dell’intera serie: l’apparizione di Margaret Atwood, autrice dei romanzi Il racconto dell’ancella e I Testamenti, opere che hanno dato origine a uno dei franchise televisivi più apprezzati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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