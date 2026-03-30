Dal 8 aprile, gli spettatori italiani potranno guardare su Disney+ le serie “The Handmaid’s Tale” e il sequel “The Testaments”, entrambe prodotte da Gilead. La piattaforma aggiunge così uno dei titoli più riconosciuti e premiati degli ultimi anni al suo catalogo, ampliando l’offerta di contenuti disponibili nel paese. La presenza di queste produzioni si inserisce nella strategia di Disney+ di integrare titoli di successo provenienti da altri servizi di streaming.

Il panorama dello streaming in Italia si arricchisce di uno dei titoli più iconici e premiati degli ultimi anni. Disney+ ha annunciato ufficialmente che l’intera saga di The Handmaid’s Tale (composta da sei stagioni) sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 8 aprile. La serie, che ha ridefinito il genere distopico moderno, segue la lotta per la sopravvivenza di Difred (Elisabeth Moss) nell’oppressiva Repubblica di Gilead, una società totalitaria nata sulle ceneri degli Stati Uniti dove le donne fertili sono ridotte in schiavitù per scopi riproduttivi. La scelta di Disney+ di accogliere l’opera completa è una mossa strategica che anticipa un altro grande evento: il debutto di The Testaments. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Gilead sbarca su Disney+: dal 8 aprile arrivano The Handmaid’s Tale e il sequel The Testaments

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