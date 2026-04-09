The Testaments debutta su Disney+ | anche Zia Lydia torna nel sequel del Racconto dell'Ancella
Su Disney+ arrivano i primi tre episodi di The Testaments, la serie sequel di The Handmaid's Tale. La storia si svolge a Gilead e include il ritorno di Ann Dowd nel ruolo di Zia Lydia. La narrazione si concentra anche su un percorso di formazione. La serie riprende le vicende ambientate in un mondo distopico, con nuovi sviluppi e personaggi.
The Testaments debutta su Disney+ con i primi tre episodi: la serie sequel di The Handmaid's Tale porta Gilead in una storia di formazione con Ann Dowd che torna nei panni di Zia Lydia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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The Testaments, quando escono tutti gli episodi su Disney Plus? Calendario completoThe Testaments, sequel di The Handmaid’s Tale, arriva su Disney+ con 10 episodi rilasciati ogni mercoledì dall’8 aprile al 27 maggio 2026, riportando il pubblico nell’oscuro mondo di Gilead. tag24.it
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Non posso negare di aver avuto una sensazione chiarissima mentre la premessa narrativa di The Testaments veniva raccontata all’inizio del pilot. Perché era più evidente che mai di cosa stesse parlando. Di Paesi che esistono, che trattano le donne come e p - facebook.com facebook
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