Festival dell’Umano tutto intero a Roma un evento ispirato a San Francesco sull’importanza della vita
A Roma si terrà il terzo “Festival dell’Umano tutto intero”, un evento ispirato a San Francesco che si concentra sull’importanza della vita. L’iniziativa è promossa dal Network “Ditelo sui tetti” e sarà presentata dall’avvocato Domenico Menorello. La manifestazione si svolgerà con interventi e attività dedicate a riflettere sui valori umani e sulla tutela della vita. La data e il luogo specifico dell’evento non sono stati comunicati.
Il presidente del Network “Ditelo sui tetti”, l’avvocato Domenico Menorello, introdurrà il terzo “Festival dell’Umano tutto intero”. L’appuntamento è stato promosso a Roma già nel 2024 proprio dal network di Menorello e quest’anno coinciderà con la ricorrenza degli ottocento anni dalla morte di San Francesco, patrono d’Italia e d’Europa (1226- 2026). La traccia scelta per l’edizione 2026 è “Ben venga, mia sorella Vita”. Per due giorni a Roma, dal 16 al 17 giugno, il Pio Sodalizio dei Piceni ospiterà una sorta di inedito “pellegrinaggio” attorno ai luoghi esistenziali di Francesco d’Assisi, attraversandoli con dieci passi tutti declinati nell’attualità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Saint Sebastian – The Roman Soldier Who Became a Symbol of Faith and Courage
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Festival dell’Umano tutto intero. Ben venga, mia sorella vitaIl 16 e 17 giugno 2026 si svolgerà a Roma la terza edizione del Festival dell’Umano tutto intero, promosso dall’associazione Ditelo Sui Tetti. tempi.it