Festival dell’Umano tutto intero a Roma un evento ispirato a San Francesco sull’importanza della vita

Notizia in breve

A Roma si terrà il terzo “Festival dell’Umano tutto intero”, un evento ispirato a San Francesco che si concentra sull’importanza della vita. L’iniziativa è promossa dal Network “Ditelo sui tetti” e sarà presentata dall’avvocato Domenico Menorello. La manifestazione si svolgerà con interventi e attività dedicate a riflettere sui valori umani e sulla tutela della vita. La data e il luogo specifico dell’evento non sono stati comunicati.