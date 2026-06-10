Roma 16 e 17 giugno terzo Festival dell' Umano Tutto Intero

“Quest’anno parteciperà il maestro e regista Pupi Avati, che non è un ospite qualunque. Sono più di dieci anni – spiega Non Si Tocca la Famiglia – che portiamo i suoi film nelle scuole, nelle aule dove i ragazzi — spesso inariditi da uno schermo — si ritrovano improvvisamente fermi, silenziosi, toccati. Con lui ci saranno Franco Nembrini, Davide Rondoni, il Cardinale Parolin, Alfredo Mantovano, il Ministro Valditara, Liliana Cavani, e più di cento altri ospiti in due giorni intensi, belli, veri. È la cena nel chiostro al tramonto. È il caffè preso con uno sconosciuto che diventa un amico. È lo spettacolo serale, la mostra, i libri, i ragazzi che conducono i panel con una serietà che commuove. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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