A Monte Urano si svolge una manifestazione di cinque giorni dedicata alla salute e alla comunità, chiamata Festa della Famiglia. L'evento coinvolge diverse iniziative volte a promuovere il benessere e il senso di appartenenza tra i partecipanti. Durante la manifestazione si discutono anche temi legati all’impatto dell’intelligenza artificiale sui rapporti familiari, sollevando interrogativi sul suo ruolo nelle dinamiche quotidiane e nelle relazioni tra i membri delle famiglie. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e con il coinvolgimento di vari enti locali.

? Domande chiave Come influenzerà l'intelligenza artificiale i rapporti tra i membri della famiglia?. Chi potrà accedere gratuitamente alle ecografie tiroidee durante la manifestazione?. Quali attività aiuteranno i caregiver a gestire le malattie degenerative?. Come verranno trasformati i luoghi del borgo in spazi di ascolto?.? In Breve Programma dal 20 al 24 maggio tra Giardini Pubblici, Sala Polivalente e Piazza Verdi.. Ecografie tiroidee gratuite sabato 23 maggio grazie alla collaborazione con AsPO di Fermo.. Laboratori sui murales dialettali e incontro sull'intelligenza artificiale per i giovani.. Musical su San Francesco sabato sera e passeggiata storica domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Urano: 5 giorni di salute e comunità per la Festa della Famiglia

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