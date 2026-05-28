A Todi, dal 18 al 21 giugno 2026, si svolge la Festa della Musica, con concerti e performance nelle vie e nelle piazze della città. La manifestazione coinvolge diversi spazi pubblici e propone eventi di musica dal vivo, con artisti e musicisti che si esibiscono in vari punti del centro storico. La manifestazione si ripete annualmente e vede la partecipazione di pubblico e artisti locali e nazionali.

A Todi, dal 18 al 21 giugno 2026, si svolge la ’Festa della Musica’, una manifestazione diffusa che porta concerti e performance musicali negli spazi pubblici della città. L’iniziativa trasforma per tre giorni il centro storico in un palcoscenico aperto, con esibizioni che si svolgono in piazze, strade, cortili, terrazze e giardini, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare musica in contesti urbani diversi. La manifestazione si basa sul principio della partecipazione libera di musicisti e artisti, che si esibiscono in vari punti della città con concerti aperti al pubblico. Il percorso tra i luoghi delle esibizioni diventa così anche un modo per scoprire Todi attraverso la musica, seguendo i suoni che animano gli spazi storici e creando un itinerario culturale informale tra i diversi scenari della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Todi canta, suona e balla. C’è la ’Festa della Musica’

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