Il team Ferrari si prepara al Gran Premio di Barcellona con ottimismo, dopo aver ottenuto risultati positivi nelle ultime gare. Il responsabile sportivo ha dichiarato che ci sono segnali incoraggianti, anche se sono necessari ulteriori miglioramenti, in particolare sui problemi ai freni che hanno interessato alcuni piloti. La squadra punta a consolidare i progressi fatti finora e a ottenere una prestazione migliore sulla pista spagnola.

Ottimismo, è con quello che si affrontano le sfide. Ma certo la Ferrari ha bisogno di fare passi avanti se vuole diventare pienamente competitiva. Monaco era una chance che non è stata totalmente sfruttata. Certi giorni ci vuole anche la concretezza. Intanto il team principal della Rossa, Fred Vasseur, dice di aver visto “segnali incoraggianti”. E non ha torto. Il GP di Monaco non è stato solo quello di Kimi Antonelli e di casa Mercedes, perché non va dimenticato un buon Lewis Hamilton. Il secondo posto del britannico conferma dunque il trend di cui parla Vasseur. A Monaco e in Canada, dice il manager francese, “abbiamo ottenuto buoni risultati, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ferrari, la fiducia di Vasseur verso il GP di Barcellona: "Segnali incoraggianti, ora altri progressi"

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Why Ferrari impressed everyone in Barcelona

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