Il pilota ha confermato di aver firmato un nuovo contratto con la scuderia, nonostante altri team abbiano mostrato interesse. Ha detto di amare la squadra e di credere nel progetto del team principal. Ha aggiunto che l’obiettivo è tornare a competere per le prime posizioni il prima possibile e che condivide la visione strategica del management. La firma del rinnovo è avvenuta in un momento in cui si discute anche di sviluppo e performance della squadra.

“Perché ho rinnovato con la Ferrari? Perché amo il team e credo nel progetto di Vasseur”. Charles Leclerc, con il fresco rinnovo di contratto con il Cavallino, annunciato ieri, è stato il protagonista assoluto della prima conferenza stampa del weekend di Montecarlo. Il monegasco, che qui è l’eroe di casa, ha spiegato i motivi del rinnovo, la fiducia e l’affetto per Maranello, e ha confermato che c’erano anche altre opzioni sul tavolo. “C’erano altre opzioni - ha ammesso il pilota - ma per me la Ferrari è sempre stata l’unica scelta”. Una decisione maturata grazie al profondo legame con la squadra, che lo ha supportato fin dalle categorie minori, e alla fiducia riposta nella nuova gestione tecnica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leclerc: "Il rinnovo? Altri team mi volevano ma amo la Ferrari e credo in Vasseur"

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