Beatrice Venezi ha presentato un ricorso contro la decisione di interrompere il suo rapporto di collaborazione con il teatro, annunciata il 26 aprile dal sovrintendente. La direttrice d’orchestra considera la risoluzione del contratto illegittima e discriminatoria.

Beatrice Venezi non ci sta. La direttrice d’orchestra ha impugnato formalmente il recesso del rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, comunicato il 26 aprile dal sovrintendente Nicola Colabianchi. La notizia è stata anticipata da Repubblica, spiegando che Venezi ha inviato una pec alla fondazione lirico-sinfonica, contestando la risoluzione del contratto definendolo un atto “nullo e discriminatorio”. La direttrice d’orchestra ribadisce inoltre la volontà di proseguire l’attività professionale come precedentemente concordato, ovvero continuando a ricoprire il suo ruolo fino al 2030. Venezi impugna il recesso del contratto: si riapre lo scontro con la Fenice. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Fenice, Venezi impugna la risoluzione del contratto: “Illegittima e discriminatoria”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Beatrice Venezi impugna il licenziamento dalla Fenice: “Risoluzione del contratto nulla e discriminatoria”Beatrice Venezi ha presentato ricorso contro il licenziamento dal Teatro La Fenice di Venezia, definendo la risoluzione del contratto nulla e...

Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto con La Fenice: “Nulla e discriminatoria”Beatrice Venezi ha inviato una lettera alla Fondazione La Fenice di Venezia per contestare la risoluzione del contratto che la vedeva come futura...

Temi più discussi: Fenice, Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto; Nove allevatori per un nuovo futuro del cavallo siciliano nello sport; Siracusa, sub morto in mare durante una seduta di immersioni; Rai, il dg Sergio: Il patrimonio dell’azienda dovrà produrre valore per i cittadini.

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, contestando la decisione resa pubblica e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal x.com

Fenice, Beatrice Venezi impugna la risoluzione del contratto: Provvedimento nullo e discriminatorioLa direttrice d’orchestra contesta la decisione annunciata dal sovrintendente Colabianchi e si dichiara pronta a proseguire il rapporto professionale fino al 2030 ... adnkronos.com

Fenice, scontro su Beatrice Venezi: impugna la risoluzione del contratto e parla di discriminazioneSecondo quanto riporta Adnkronos, che ha visionato la lettera inviata dagli avvocati dalla direttrice d'orchestra alla Fondazione lirico-sinfonica veneziana, la musicista sarebbe venuta a conoscenza a ... tg.la7.it