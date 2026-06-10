Beatrice Venezi impugna il licenziamento dalla Fenice | Risoluzione del contratto nulla e discriminatoria

Beatrice Venezi ha presentato ricorso contro il licenziamento dal Teatro La Fenice di Venezia, definendo la risoluzione del contratto nulla e discriminatoria. La notizia è stata resa nota il 10 giugno 2026, segnando un nuovo capitolo nella controversia tra la direttrice d’orchestra e il teatro. La questione riguarda la revoca del contratto e le accuse di discriminazione. La vicenda continua a svilupparsi senza ulteriori dettagli pubblici.

Venezia, 10 giugno 2026 – Non si chiude la telenovela che vede coinvolti la direttrice d’orchestra Beatrice Venzi e il Teatro La Fenice di Venezia. Dopo il “licenziamento” (senza preavviso annunciato il 22 settembre) la Venezi (ritenuta vicina al governo di centrodestra e in particolare a Fdi) che era stata designata a direttrice musicale della Fenice (suscitando sin da subito le plateali proteste di musicisti e maestranze ) ha deciso di impugnare il provvedimento. https:www.lanazione.itvideonon-vogliamo-fascisti-allopera-la-direttrice-dorchestra-beatrice-venezi-contestata-a-nizza-al-concerto-di-capodanno-piwmdn9p Ora Beatrice Venezi, dopo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Beatrice Venezi attacca: Il teatro La Fenice è in mano ai sindacati

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