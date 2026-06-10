fenice beatrice venezi impugna la risoluzione del contratto

Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra, ha presentato ricorso contro la risoluzione del suo contratto. La decisione di interrompere il rapporto è stata contestata dalla musicista, che ha agito legalmente per bloccare la rescissione. La questione riguarda il modo in cui il contratto è stato rescisso e le azioni intraprese dalla parte che ha deciso di interrompere il rapporto. La disputa è ora al vaglio delle autorità competenti.

Provvedimento «nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio», hanno scritto i suoi legali in una lettera alla Fondazione che gestisce l’ente. La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice deciso dalla Fondazione che gestisce l’ente, contestando la decisione e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l’attività professionale prevista dal suo contratto decorrente dal 1° ottobre 2026 al 5 marzo 2030. A riportare la notizia è l’Adnkronos, che ha preso visione della lettera che la musicista ha inviato al teatro. Secondo quanto si legge nella missiva,... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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