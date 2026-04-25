Beatrice Venezi il contratto alla Fenice è un caso Il teatro rifiuta di comunicarlo

Beatrice Venezi sarà la nuova direttrice musicale del Teatro La Fenice, con un incarico che partirà da ottobre 2026. Tuttavia, il teatro non ha ancora comunicato ufficialmente questa decisione, nonostante le proteste e le polemiche sollevate. La questione riguarda anche i dettagli del contratto e le modalità di annuncio, che sembrano ancora essere oggetto di discussione tra le parti coinvolte.

Beatrice Venezi assumerà l'incarico di direttrice musicale del Teatro La Fenice, nonostante le proteste, da ottobre 2026. Confermatissima dalla dirigenza del Teatro e dalle istituzioni locali. E, a quanto risulta, avrebbe anche firmato un contratto, pur senza visite ufficiali alla Fenice e senza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse Notizie correlate Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»Non sarà Beatrice Venezi a salire sul podio del tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice nel 2027. Teatro La Fenice, Beatrice Venezi direttrice musicale: via libera dalla FondazioneIl Consiglio d’Indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia ha approvato la nomina della Maestra Beatrice Venezi a direttrice musicale. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Fenice, gelo tra sovrintendente e sindacati: Proteste? Nessuna trattativa sui contratti; Scontro sindacati-Fenice, 'trattative ferme per l'agitazione contro Venezi'. Beatrice Venezi, il mistero dello stipendio a La FeniceLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Beatrice Venezi, il mistero dello stipendio a La Fenice pubblicato il 25 Aprile 2026 a firma di Leonardo Bison ... ilfattoquotidiano.it La Fenice, nuova polemica su Beatrice Venezi: Posti tramandati di padre in figlioLa direttrice d’orchestra finisce al centro delle polemiche dopo un’intervista al quotidiano argentino La Nación. Dura la replica dei lavoratori del teatro ... repubblica.it In diretta dal Teatro Colon Beatrice Venezi dirige “Pagliacci” e “Cavalleria rusticana” Beatrice Venezi I link per il collegamento in diretta alle ore 22 dall'Italia Clicca qui Teatro Colon - Internet Teatro Colon - Facebook Teatro Colon - Youtube - facebook.com facebook