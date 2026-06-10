Un ex calciatore con esperienza all'Udinese e un breve periodo in nerazzurro ha consigliato i dirigenti dell'Inter di acquistare un difensore alto e muscoloso, definendolo un talento con un grande potenziale. Ha aggiunto che il giocatore sembra più a suo agio in Premier League e che, in Serie A, a volte pare perdere interesse.

Il percorso, Felipe Dal Bello, l’ha imboccato inversamente: dall’Inter all’Udinese, dopo che proprio in Friuli aveva vissuto tutta la trafila nelle giovanili e i primi 8 anni di Serie A. In ogni caso, due ambienti che il difensore brasiliano conosce bene. E un trascorso che permette a Felipe di consigliare al meglio Solet, il gigante bianconero che dall’Udinese potrebbe proprio passare all’Inter. “Quando ho visto Oumar per la prima volta di persona sono rimasto impressionato: due metri di uomo tutto muscoli, fa paura – racconta Felipe -. E sì, è decisamente da Inter. Ma pure da Premier League, essendosi abbassato il livello della Serie A. Lo vedrei bene al Manchester United. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Felipe: "Inter, prendi Solet: due metri di muscoli e un futuro d'oro. Ma se non lo solletichi..."

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