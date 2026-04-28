Pedullà | Leao e Pulisic non possono essere i due attaccanti del Milan | se giochi 3-5-2 non la prendi mai
Durante una recente analisi pubblicata su YouTube, un giornalista sportivo ha commentato la partita tra due squadre di calcio giocata domenica sera allo stadio di San Siro. Il focus si è concentrato sulle prestazioni di due attaccanti, evidenziando che non sono compatibili con il modulo 3-5-2, soprattutto considerando le difficoltà offensive della squadra in quella formazione. La discussione riguarda le scelte tattiche e le performance dei giocatori in quella gara specifica.
Nell'ultimo turno di campionato, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti hanno pareggiato a reti bianche (0-0). Rossoneri e bianconeri si sono spartiti, così, un punto a testa: un piccolo passo in avanti, per entrambe le compagini, verso la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. Certo, ci sarà anche da lottare e da sudare: al Milan, per esempio, servono - al momento - 6 punti per conquistare aritmeticamente il pass per la Champions e dovrà farli (senza Luka Modric, infortunato) nelle partite che verranno contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Ne serviranno di più alla Juventus, che ha Como e Roma soltanto a tre punti di distanza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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