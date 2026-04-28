Durante una recente analisi pubblicata su YouTube, un giornalista sportivo ha commentato la partita tra due squadre di calcio giocata domenica sera allo stadio di San Siro. Il focus si è concentrato sulle prestazioni di due attaccanti, evidenziando che non sono compatibili con il modulo 3-5-2, soprattutto considerando le difficoltà offensive della squadra in quella formazione. La discussione riguarda le scelte tattiche e le performance dei giocatori in quella gara specifica.

Nell'ultimo turno di campionato, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti hanno pareggiato a reti bianche (0-0). Rossoneri e bianconeri si sono spartiti, così, un punto a testa: un piccolo passo in avanti, per entrambe le compagini, verso la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. Certo, ci sarà anche da lottare e da sudare: al Milan, per esempio, servono - al momento - 6 punti per conquistare aritmeticamente il pass per la Champions e dovrà farli (senza Luka Modric, infortunato) nelle partite che verranno contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Ne serviranno di più alla Juventus, che ha Como e Roma soltanto a tre punti di distanza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pedullà: “Leao e Pulisic non possono essere i due attaccanti del Milan: se giochi 3-5-2 non la prendi mai”

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