Il paradosso computer e oggetti ancora utilizzabili buttati via | Ma se li prendi diventi un ladro

Da quicomo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una quantità considerevole di dispositivi elettronici, tra cui computer, monitor, stampanti e piccoli elettrodomestici, si trova abbandonata all’aperto, esposta alle intemperie e ai detriti del terreno. Molti di questi apparecchi risultano ancora funzionanti o riparabili, ma vengono lasciati a deteriorarsi senza alcuna possibilità di recupero. La presenza di questi rifiuti elettronici, spesso considerati rifiuti speciali, crea una situazione complessa, mentre sul fronte legale si afferma che portare via oggetti ancora utilizzabili può essere interpretato come furto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una montagna di computer, monitor, stampanti, piccoli elettrodomestici e apparecchi elettronici lasciati all’aperto, sotto la pioggia e tra il fango. Le immagini arrivano dalla piattaforma ecologica di Lanzo Intelvi e accendono il dibattito sul destino dei RAEE, i rifiuti elettrici ed elettronici. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: I due tra i grandi protagonisti in Europa: ma il ct Gattuso non li convoca, tagliato anche Orsolini. Il paradosso di Berna e Cambiaghi. Segnano e brillano, ma non di azzurro

Leggi anche: Dall’elettrodomestico alla tenda da campeggio, nasce la Biblioteca degli oggetti. Prendi in prestito, usa e restituisci

il paradosso computer eIl paradosso, computer e oggetti ancora utilizzabili buttati via: Ma se li prendi diventi un ladroLa segnalazione dalla piattaforma ecologica di Lanzo Intelvi: tra i RAEE anche oggetti ancora recuperabili. Ma recuperarli è vietato ... quicomo.it

Il paradosso energetico dell’AI: consumi potenzialmente insostenibili. E la transizione non è più rinviabileL’intelligenza artificiale ormai è ovunque: ci risponde al telefono, ci suggerisce che film guardare, guida (quasi) al posto nostro. Tutto bello, affascinante, persino comodo. Ma c’è un dettaglio che ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web