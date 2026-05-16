Il paradosso computer e oggetti ancora utilizzabili buttati via | Ma se li prendi diventi un ladro

Una quantità considerevole di dispositivi elettronici, tra cui computer, monitor, stampanti e piccoli elettrodomestici, si trova abbandonata all’aperto, esposta alle intemperie e ai detriti del terreno. Molti di questi apparecchi risultano ancora funzionanti o riparabili, ma vengono lasciati a deteriorarsi senza alcuna possibilità di recupero. La presenza di questi rifiuti elettronici, spesso considerati rifiuti speciali, crea una situazione complessa, mentre sul fronte legale si afferma che portare via oggetti ancora utilizzabili può essere interpretato come furto.

Una montagna di computer, monitor, stampanti, piccoli elettrodomestici e apparecchi elettronici lasciati all’aperto, sotto la pioggia e tra il fango. Le immagini arrivano dalla piattaforma ecologica di Lanzo Intelvi e accendono il dibattito sul destino dei RAEE, i rifiuti elettrici ed elettronici. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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