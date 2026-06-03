L’Italia e il documento assente di sicurezza nazionale Il commento di Castellaneta e Preziosa

L’Italia non ha ancora adottato un documento ufficiale di sicurezza nazionale. Due esperti hanno commentato la situazione, evidenziando come la strategia britannica, recentemente pubblicata, si distingua per il metodo proposto. La strategia del Regno Unito si concentra su un approccio strutturato e chiaro, mentre nel caso italiano manca ancora un quadro ufficiale di riferimento. La discussione si concentra sulla necessità di definire un documento che possa guidare le politiche di sicurezza nel paese.

La recente National Security Strategy britannica merita attenzione non tanto per le minacce che individua, quanto per il metodo che propone. Il documento parte da una constatazione ormai condivisa da gran parte delle democrazie occidentali: il mondo trasformato dalla guerra in Ucraina, dalla competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, dal ritorno della guerra convenzionale in Europa, dalle minacce ibride e dalla crescente instabilità internazionale non può più essere governato con gli strumenti concettuali del passato. In questo contesto, la sicurezza non coincide più esclusivamente con la difesa. Comprende l’energia, le infrastrutture... 🔗 Leggi su Formiche.net

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