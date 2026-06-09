Il progetto FCAS, iniziativa di difesa europea, è fermo a causa di un disaccordo tra Airbus e Dassault. Le due aziende non sono riuscite a trovare un’intesa sulle modalità di sviluppo e gestione del sistema. La situazione blocca le fasi successive del progetto e potrebbe influenzare le tempistiche e i finanziamenti previsti. La mancanza di accordo tra i due colossi industriali mette a rischio la realizzazione di una piattaforma comune di difesa europea.

? Domande chiave? In Breve Il programma Future Combat Air System, noto come FCAS, si trova ora ai titoli di coda dopo anni di preparativi e investimenti che avrebbero dovuto trasformare la difesa europea. Il progetto coinvolge Francia, Germania e Spagna e ha un’accelerazione del declino a seguito delle recenti decisioni prese dai vertici politici. Durante un incontro avvenuto venerdì in Montenegro tra i leader europei e i rappresentanti dei Balcani, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno raggiunto un punto di arrivo sulle difficoltà del dossier. Le divergenze industriali tra i principali attori hanno bloccato il percorso di sviluppo del velivolo. In particolare, Airbus Defence e Dassault non sono riuscite a trovare un accordo comune per la costruzione dell’aereo da combattimento congiunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa europea: stallo tra Airbus e Dassault blocca il progetto FCAS

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