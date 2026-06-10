Il Festival del calcio continua a spingere sull’acceleratore e mette a segno un altro grandissimo colpo per i reparti arretrati di Football Ultimate Team. Nelle ultime ore, EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Chris Richards 93 OVR, centrale difensivo del Crystal Palace e colonna della nazionale degli Stati Uniti. La carta appartiene alla prestigiosa serie speciale Orgoglio Nazionale. E per chi conosce a fondo le meccaniche di FC 26, questo significa solo una cosa: siamo di fronte a un oggetto specificamente pensato per essere inserito nei laboratori delle Evoluzioni, dando ai player la libertà di modellarlo, potenziarlo e cucirgli addosso i PlayStyle base e i PlayStyle+ (oro) preferiti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, arriva la SBC di Chris Richards 93: il nuovo muro invalicabile della Premier League

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