FC 26 arriva la SBC di Chris Richards 93 | il nuovo muro invalicabile della Premier League

Da imiglioridififa.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo giocatore si unisce alla SBC di FC 26: si tratta di Chris Richards 93, un difensore che si presenta come un muro invalicabile. La sua presenza rafforza le opzioni difensive nel gioco e rappresenta un’aggiunta significativa per chi cerca una difesa solida. La sua scheda, con valutazione di 93, promette di migliorare le strategie di chi utilizza questa formazione. La notizia arriva nel pieno del Festival del calcio, che continua a proporre novità e aggiornamenti.

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Il Festival del calcio continua a spingere sull’acceleratore e mette a segno un altro grandissimo colpo per i reparti arretrati di Football Ultimate Team. Nelle ultime ore, EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Chris Richards 93 OVR, centrale difensivo del Crystal Palace e colonna della nazionale degli Stati Uniti. La carta appartiene alla prestigiosa serie speciale Orgoglio Nazionale. E per chi conosce a fondo le meccaniche di FC 26, questo significa solo una cosa: siamo di fronte a un oggetto specificamente pensato per essere inserito nei laboratori delle Evoluzioni, dando ai player la libertà di modellarlo, potenziarlo e cucirgli addosso i PlayStyle base e i PlayStyle+ (oro) preferiti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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