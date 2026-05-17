EA Sports ha lanciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Dávid Hancko, calciatore di fascia difensiva. La versione TOTS, con un punteggio complessivo di 92, permette ai giocatori di ottenere un giocatore d’élite per la difesa a un costo relativamente basso. La sfida si concentra sulla creazione di una squadra che possa rappresentare al meglio il profilo del difensore slovacco, noto per le sue caratteristiche di solidità e affidabilità in campo.

Un corazziere d’élite per la tua difesa a un prezzo irrisorio. EA Sports ha rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Dávid Hancko in versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Dotato di un fisico imponente, di una velocità sorprendente e di una duttilità tattica clamorosa, il centrale slovacco dell’Atlético Madrid è la risposta perfetta per chi vuole blindare la retroguardia. Scopriamo requisiti, costi e dettagli. Trovare difensori completi, veloci e capaci di impostare senza spendere cifre astronomiche sul mercato è la missione di ogni giocatore di Ultimate Team. La nuova SBC di Dávid Hancko (92 OVR) risponde esattamente a questa esigenza. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, IL MURO DELL’ATLÉTICO: ECCO LA SBC DI DÁVID HANCKO TOTS MO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: FC 26, IL RITORNO DI KVARADONA: DISPONIBILE LA SBC TOTS MO DA 94 OVR

Leggi anche: FC 26, IL COLPACCIO DELLA LIGA F: SCOPRI LA SBC DI VICKY LÓPEZ TOTS MO

FC 26 giovani talenti: wonderkid per il Modo CarrieraChi ha passato ore sul vecchio FIFA 17 giovani talenti sa benissimo una cosa: in modalità Carriera non bastano i grandi nomi. La vera differenza la fanno i giocatori giovani con potenziale alto, margi ... gamingpark.it

FC 26 giovani talenti economici: i migliori wonderkid low budget per il Modo CarrieraI giovani talenti economici di FC 26 non sono semplicemente una versione povera dei wonderkid famosi. Spesso sono proprio loro a cambiare una carriera, perché ti permettono di vincere, far crescere il ... gamingpark.it