Farinetti ha organizzato un evento a Erto per ricordare Mauro Corona, a cui ha partecipato anche Edoardo Bennato. Durante la cerimonia, Farinetti ha consegnato un regalo a Corona in segno di amicizia. Successivamente, Corona e Bennato hanno eseguito insieme un brano musicale davanti al pubblico presente. La performance si è svolta nel contesto di un incontro dedicato alla memoria dello scrittore e artista.

Cosa ha regalato Farinetti a Mauro Corona per celebrare l'amicizia?. Quale brano hanno cantato insieme Corona e Bennato a Erto?. Chi accompagnerà Oscar Farinetti durante la sua prossima visita estiva?. Dove si terrà il prossimo incontro tra i personaggi celebri?.? In Breve Evento musicale celebrato con video sui social riferito al 2 giugno 2022. Edoardo Bennato e Mauro Corona hanno cantato L'Isola che non c'è alla Pizzeria Stella. Oscar Farinetti visiterà Erto in estate insieme a Bianca Berlinguer. Consegna di una cassa di vino prevista per il periodo estivo nel borgo montano. Un ricordo d’eccezione per Mauro Corona: il regalo di Farinetti legato a una serata a Erto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farinetti omaggia Mauro Corona: il ricordo con Bennato a Erto

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