Da Erto al Salone del Libro | grande successo a Torino per Mauro Corona tra selfie e firmacopie

Un'edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino da ricordare per Mauro Corona. L'ertano, in compagnia dell'inseparabile amico Poiana, ha partecipato a diversi appuntamenti per presentare il suo ultimo romanzo, "I sentieri degli aghi di pino".Il successo di Mauro Corona a Rivoli al. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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